Offerte Amazon: SSD 2 TB con dissipatore per PC e PS5 al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Adata XPG GAMMIX S70 BLADE da 2 TB con dissipatore, compatibile sia con PC che con PS5. Lo sconto segnalato è di 143.29€, ovvero del 37%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD da 2 TB è 388.19€. Amazon, nel corso del 2022, ha di rado messo in sconto questo prodotto. Alle volte non era disponibile venduto e spedito da Amazon. Quello attuale è il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma, inoltre. Si tratta quindi di un'ottima occasione per acquistare questo SSD.

L'SSD Adata XPG GAMMIX S70 BLADE da 2 TB è compatibile sia con PC che con PS5. Propone una velocità di lettura fino a 7.400 MB/s e una velocità di scrittura fino a 6.400 MB/s (6.100 MB/s se usato con PS5, ma comunque superiore ai requisiti ufficiali di Sony). Dispone anche di un dissipatore di calore in alluminio resistente alle alte temperature, che promette una riduzione delle temperature fino al 20%.

SSD Adata XPG GAMMIX S70 BLADE da 2 TB con dissipatore

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.