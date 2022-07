Naughty Dog: il cinematic director Josh Scherr lascia il team dopo 21 anni

Naughty Dog perde un pezzo storico con l'uscita di scena di Josh Scherr, nome probabilmente meno in vista di altri ma che rappresenta una parte integrante del celebre team da 21 anni a questa parte, come riferito dal Cinematic Director con il suo messaggio di saluto alla squadra.

"La scorsa settimana, dopo 21 anni e 10 giochi pubblicati, ho salutato i miei amici e colleghi", ha scritto Scherr in una serie di tweet di addio a Naughty Dog. "Mi mancheranno tantissimo i Dogs, ma alla fine è arrivato il momento in cui mi ritroverò a giocare un loro titolo senza conoscerlo già in anticipo", ha riferito.



Per quanto riguarda la prossima destinazione del Director, Scherr ha riferito soltanto che "È tempo per qualcosa di nuovo, ne saprete di più presto", rimandando dunque a ulteriori informazioni in arrivo a breve. Lo sviluppatore ha peraltro riferito che Naughty Dog sta lavorando a qualcosa di "incredibile", per il quale "non siamo pronti", a quanto pare, aggiungendo peraltro un'immagine di The Last of Us multiplayer.

Nella sua carriera di 21 anni all'interno di Naughty Dog, Josh Scherr si è occupato di molti dei maggiori giochi usciti da parte del team, come la serie Jak and Daxter, tutti gli Uncharted dal primo capitolo ad Uncharted 4 e The Last of Us 2, occupandosi principalmente della direzione delle scene d'intermezzo dal taglio cinematografico, dunque degli elementi che hanno sempre avuto grande importanza all'interno dei giochi del team.