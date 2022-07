Final Fantasy 16 torna ad essere il gioco più atteso nella classifica di Famitsu

Dopo un periodo di calo, Final Fantasy 16 torna ad essere il gioco più atteso nella consueta classifica settimanale stilata da Famitsu sui titoli di prossima uscita, visto che il gioco Square Enix riconquista il primo posto perso da alcune settimane a questa parte.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, in base al sondaggio settimanale:

[PS5] Final Fantasy XVI - 774 voti [NSW] Splatoon 3 - 708 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 684 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 576 voti [NSW] Bayonetta 3 - 541 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 475 voti [NSW] Live A Live - 472 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 326 voti [NSW] Ushiro - 223 voti [PS4] Soul Hackers 2 - 215 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 209 voti [PS5] Pragmata - 207 voti [PS5] Soul Hackers 2 - 173 voti [NSW] Anonymous;Code - 162 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 159 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 152 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 141 voti [PS4] Anonymous;Code - 138 voti [PS4] Star Ocean 6 - 130 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 122 voti [PS5] Star Ocean 6 - 120 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 111 voti [NSW] Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered - 104 voti [PS4] Fairy Fencer F: Refrain Chord - 101 voti [NSW] SD Gundam Battle Alliance - 88 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 85 voti [NSW] Digimon Survive - 83 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 82 voti [PS5] Street Fighter 6 - 80 voti [PS5] Resident Evil 4 - 77 voti

Dopo un periodo di dominio da parte di Splatoon 3, coincidente anche con un "calo di desiderio" per Final Fantasy 16 probabilmente a causa del suo spostamento all'estate 2023, è stato ristabilito un po' l'ordine classico delle cose, con Xenoblade Chronicles 3 che si piazza in terza posizione e Bayonetta 3 che risale in quinta, probabilmente grazie anche all'annuncio della sua data di uscita.