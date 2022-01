Offerte Amazon: SSD da 500 GB e 2 TB, My Passport portatile in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD My Passport portatile da 500 GB o da 2 TB. Lo sconto equivale a 79€ per la versione 500GB e 109€ per la versione da 2 TB. Il prezzo pieno per i modelli è di 349.99€ e 159.99€. Nel caso del modello da 2 TB, si tratta del miglior prezzo di sempre. L'SSD da 500 GB, invece, è stato offerto a prezzi inferiori negli ultimi mesi, anche se solo di pochi euro. Sono venduti e spediti da Amazon.

Il modello da 500 GB è in offerta in colorazione grigia, mentre il modello da 2 TB è in offerta in colorazione oro. Entrambi gli SSD propongono velocità di lettura fino a 1.050 MB/sec e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/sec. Sono resistenti a urti e vibrazioni, oltre che a cadute da altezze fino a 2 metri. Sono compatibili con USB 3.2 Gen-2 e USB-C (USB-A per sistemi precedenti).

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD WD MyPassport portatile

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.