Starfield è nella fase di ripulitura: sviluppo quasi completato, secondo un insider

Starfield sembra sia nella fase finale di ripulitura generale e miglioramenti finali da applicare, mentre lo sviluppo vero e proprio dei contenuti sarebbe completato, secondo quanto riferito da SKULLZI, un account Twitter e YouTube che, da anni, si è praticamente specializzato sulle voci di corridoio relative a Bethesda.

Si tratta dunque di un rumor che è impossibile verificare al momento, ma dalla sua bisogna dire che SKULLZI si è distinto, nei mesi scorsi, per aver anticipato diverse informazioni risultate poi vere, nonché alcune delle varie immagini della presunta build del 2018 di Starfield, le quali ancora non hanno avuto conferma. Insomma, possiamo prenderlo in considerazione ma sempre e soltanto come semplice voce di corridoio.



Come riferito nel tweet, nella fase attuale Bethesda sta dando priorità all'aggiustamento finale dell'illuminazione, al riordino degli elementi, alla risposta sui feedback ottenuti, all'identificazione di possibili opportunità del sistema e alla finalizzazione dell'ottimizzazione.

Tra le fasi finali ci sono poi test sul target hardware, ovvero l'ottimizzazione per PC e Xbox Series X|S e infine "se applicabile" anche un'altra fase di ripulitura generale prima del lancio. Se questo fosse davvero lo stato delle cose, sarebbe un'ulteriore conferma dell'uscita di Starfield per il 22 novembre 2022 senza ritardi, considerando che la parte maggiore dello sviluppo sarebbe già conclusa a distanza di 10 mesi dal lancio.

Di recente, Bethesda ha inviato un paio di artwork per prepare alla prossima presentazione del gioco prevista verso la primavera, con un'immagine che mostra caverne misteriose da esplorare e una con cui ha augurato un buon 2022 ricco di scoperte a tutti.