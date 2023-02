Offerte Amazon: Turtle Beach Recon, controller per Xbox, PC e cloud mobile al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Turtle Beach Recon per PC, Xbox e cloud mobile. Lo sconto segnalato è di 20€ ovvero del 20%. L'acquisto include anche un mese di Xbox Game Pass Ultimate. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo controller è 99.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, anche perché è il primo sconto reso disponibile sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Turtle Beach Recon è pensato per Xbox e per il cloud. Include un cavo in tessuto intrecciato rimovibile di 3 m per giocare su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows in modalità cablata, o su dispositivi Android 8.0 o superiori, PC Windows e TV Samsung in modalità wireless. La batteria promette 30 ore di riutilizzo con una ricarica di 2,5 ore. Dispone anche di una solida clip per lo smartphone.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.