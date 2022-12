Offerte Amazon: volante e pedaliera Thrustmaster T128 per PC e Xbox al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un volante Thrustmaster T128 per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 15%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 199.99€. Lo sconto attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Thrustmaster T128 dispone della licenza ufficiale Xbox ed è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Dispone di Force Feedback per percepire velocità, superfici, urti, impatti e la perdita di aderenza degli pneumatici. Include anche una pedaliera magnetica a 2 pedali (tecnologia H.E.A.R.T brevettata) con precisione a 12 bit. Dispone di un sistema di fissaggio rapido adattabile a tavoli e scrivanie fino a 5,5 cm di spessore. Propone anche de LED per la velocità del motore per cambi di marcia ottimizzati.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Thrustmaster T128

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.