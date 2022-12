Pupperazzi per Nintendo Switch annunciato con un trailer, in uscita a inizio 2023

Pupperazzi è stato annunciato per Nintendo Switch con un trailer dal team di sviluppo Sundae Month e dal publisher Kitfox Games: l'uscita del gioco avverrà all'inizio del 2023 in formato digitale su eShop.

Presentato durante l'evento Inside the House of Indies di ieri, il buffo simulatore di "fotografo per cani" ha fatto il proprio debutto su PC, Xbox Series X|S e Xbox One lo scorso gennaio, suscitando parecchia curiosità.

Nella nostra recensione di Pupperazzi abbiamo sottolineato la grande simpatia del gioco, la varietà di cani disponibili e la presenza di piccoli elementi adventure a spezzare la monotonia di una formula che tuttavia si rivela ben presto ripetitiva e limitata.

"Scatta foto di cani mantenendo la tua presenza sui social media. Cercherai la celebrità in pubblico o preferisci essere preso sul serio come artista?", recita la sinossi di Pupperazzi.

"Forse vuoi solo mostrare ai tuoi amici il simpatico cane che hai visto mentre eri via. È una tua scelta in quale direzione va la tua corsa, ma non dimenticare di accarezzare i cani lungo la strada."

"Schiva persone e ostacoli mentre cerchi di catturare la bellezza canina in foto digitali senza tempo. Salta attraverso gli edifici per ottenere quella foto redditizia di una celebrità canina locale che cerca di vivere la sua vita."