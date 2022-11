Offerte Amazon: Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto un Wheel add on fantastico, Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On, un dispositivo che permette di cambiare il volante del vostro set racing, mettendo questa replica F1 della Ferrari del 2011.. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On è 189,99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On è una replica a dimensioni reali del volante della Ferrari Formula 1 del 2011, realizzato su licenza ufficiale per il volante Thrustmaster T500, T300 e TX. Può vantare, tra le tante cose, un frontalino in metallo serigrafato rinforzato, per una solidità e un'inerzia ottimali, e le manopole rotanti, i selettori e i pulsanti azione di qualità professionale, emulando quelli del volante di F1.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.