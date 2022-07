Offerte eBay: FIFA 23 in preordine ad un prezzo scontato per PlayStation e Xbox

Le Offerte di eBay oggi ci portano FIFA 23 preordinabile ad un prezzo scontato per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Lo sconto, non così grande, permette comunque di prendere il gioco ad un prezzo ottimo (se pensiamo che ancora deve uscire).

Il prodotto è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, si aggira attorno ai 10€:

Ricordiamo che FIFA 23 non prevede alcuna opzione di upgrade, quindi dovrete scegliere bene la versione da acquistare. In questo caso, le versioni old-gen hanno un prezzo di partenza di 69,99€, rendendo lo sconto in questo caso di poco più di 10€. Per le versioni PS5 e XBX invece, il prezzo di partenza è di 79,99€, rendendo lo sconto poco inferiore a 10€, ma sempre molto valido. Il venditore in questione è gamesemovieshop, che vanta un feedback positivo del 99,9% e un'ottima disponibilità di prodotto.

FIFA 23

