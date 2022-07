Offerte eBay: Kirby e la Terra Perduta in forte sconto

Le offerte di eBay oggi ci propongono Kirby e la Terra Perduta per Nintendo Switch in forte sconto. Il prezzo, che già è arrivato a questa cifra in passato, è comunque molto buono per un gioco Nintendo. Potete acquistare il gioco a questo indirizzo.

Il venditore del prodotto è monclick-italia, che ha un 97% di feedback positivo e un numero di feedback davvero gigante. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express, e il venditore offre anche la restituzione (entro 14 giorni).

Nuovo capitolo dedicato ad un personaggio storico (comparso su molte console Nintendo), come vi abbiamo detto nella nostra recensione, "il titolo Nintendo è ricchissimo di contenuti, sfoggia un level design straordinariamente vario ed è anche abbastanza longevo per gli standard della serie, nonostante la semplicità che lo rende particolarmente adatto ai più piccoli ma anche uno spensierato passatempo per gli adulti."

Kirby e la Terra Perduta

