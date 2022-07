Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma da MimiMeow è carinissimo

Bunny Bulma regna suprema fra i cosplay dedicati a Dragon Ball, e l'interpretazione pubblicata da MimiMeow è senza dubbio carinissima. Giudicate voi.

La modella tedesca ha realizzato alcuni scatti con il costume da coniglietta di Bulma, quello che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e che nel manga di Dragon Ball si vede nei primissimi episodi, quando i protagonisti non si conoscono ancora così bene e c'è di mezzo quel... porcellino di Oolong.

Succede infatti che il buffo maiale antropomorfo dia alla ragazza dei vestiti di ricambio in quanto i suoi si erano bagnati, ma cosa avrebbero mai potuto trovare nel guardaroba di un personaggio simile?

A proposito di Bulma e Oolong, ritroveremo entrambi in Dragon Ball: The Breakers, in uscita il 14 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: un multiplayer asimmetrico che si pone senza dubbio come un tie-in diverso dal solito.