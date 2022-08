OnePlus 10T 5G 16+256 GB disponibile da ora in preordine Amazon: ecco la data di uscita

Tramite Amazon è possibile eseguire il preordine dello smartphone OnePlus 10T 5G da 12+256 GB. Il prezzo è 819€ e la data di uscita è il 25 agosto 2022. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Dispone di un sistema con tripla fotocamera da 50MP e sensore premium IMX766 con OIS, oltre alla funzione Nightscape 2.0. Lo schermo è da 6.7 pollici a 120 Hz FHD+ con HDR10+. La RAM è da 16 GB e dispone di funzionalità Always Alive per un multitasking da 30 app. Supporta GPA Frame Stabilizer e GLC (Controllo carico GPU) per il gaming.

Smartphone OnePlus 10T 5G

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.