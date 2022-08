Genshin Impact, Update 3.0: data e orario della presentazione su Twitch

Tra pochi giorni i giocatori di Genshin Impact scopriranno tutte le novità in arrivo con il tanto atteso Update 3.0. Hoyoverse ha annunciato una nuova presentazione su Twitch in cui svelerà i dettagli dell'aggiornamento. Segnatevi la data sul calendario: la diretta è in programma per le 14:00 italiane di sabato 13 agosto 2022.

Potrete seguire la diretta su Twitch all'orario indicato tramite il canale ufficiale di Genshin Impact, a questo indirizzo.

Per l'occasione possiamo dunque aspettarci una panoramica dettagliata di Sumeru, le meccaniche legate all'elemento Dendro e i banner con i nuovi personaggi nativi della regione, nonché quali avventure attendono il Traveler e Paimon. Supponiamo anche che ci saranno novità per quanto riguarda nemici, boss, domain e set di artefatti. E chissà magari finalmente verranno esauditi i desideri relativi alla localizzazione in italiano e aggiornamenti sulla versione Nintendo Switch. Insomma, a prescindere si tratta di un appuntamento da non perdere per i fan del gioco.

Inoltre, durante la diretta come al solito miHoYo distribuirà nuovi codici promozionali per riscattare Primogem e altre risorse utili gratuitamente, che ovviamente riporteremo sulle nostre pagine, assieme a tutte le novità annunciate.