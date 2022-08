Unity: video mostra una notevole demo tecnica su PS5 in 4K, con una nuova tecnologia per il pelo

Durante il SIGGRAPH 2022, Unity ha svelato una nuova demo tecnica in tempo reale, riprodotta su una PS5 con risoluzione 4K e frame rate pari a 30 FPS. La demo si chiama Lion (leone, come è facile capire dal video stesso). Gli strumenti per la creazione di questa demo sono: Wētā Digital, SpeedTree, Ziva, SyncSketch e ovviamente Unity Editor.

Uno degli aspetti più interessanti della demo Lion per PS5 è il pelo dell'animale, realizzato con il nuovo strumento di Wētā Digital, Wig.

Sara Hansen, Unity Technical Artist, afferma: "Wig è un modo diverso di lavorare, anzi è lo strumento di creazione del pelo più veloce che abbia mai usato. Una creazione di alta qualità, che mi richiederebbe diversi mesi in un altro pacchetto di grooming, è molto più veloce da creare in Wig. Ci vogliono solo un paio di settimane, e alcuni passaggi passano da settimane di creazione con altri strumenti a uno o pochi giorni in Wig, con livelli di qualità di gran lunga migliori e con una maggiore personalizzazione da parte dell'artista... Anche quando si deve reagire a note dettagliate di feedback della direzione artistica, come la regolazione di una specifica ciocca da una ripresa di riferimento, è facile essere autori in Wig."

Unity è poi stato aggiornamento per poter supportare milioni di singoli peli, tutti mossi in modo indipendente. "Tra i miglioramenti è compresa una nuova simulazione di capelli in cluster gestita dalla GPU, che consente a milioni di ciocche di capelli di reagire dinamicamente in tempo reale: è parte del nuovo Hair System rilasciato su GitHub di Unity. Questo approccio si basa sulla simulazione dei capelli utilizzata per l'incredibile showcase di Digital Human, Enemies, ed espande le modalità per gestire in modo efficiente moltissime ciocche di capelli tramite GPU."

"Per il rendering di capelli e pellicce, gli sviluppatori grafici di Unity hanno progettato una serie di miglioramenti a un algoritmo di rasterizzazione software basato su tile della GPU in HDRP, con un'ottimizzazione significativa per il rendering di diversi milioni di ciocche di capelli uniche. Questo metodo ha permesso di ottenere immagini fluide con anti-aliasing analitico e trasparenza indipendente per le ciocche di capelli e di migliorare i modelli avanzati di illuminazione dei capelli basati sulla fisica per un rendering delle ciocche di capelli di qualità cinematografica."

Unity ha dichiarato che questi miglioramenti nella simulazione dei capelli e della pelliccia e nel rendering saranno rilasciati al pubblico con il Tech Stream 2023.1.

