OnePlus 13 si mostra in rete: ecco le foto comparse online del nuovo flagship

Pochi cambiamenti di design

Il OnePlus 13 si distingue dal suo predecessore per una scelta stilistica interessante: il modulo fotografico, che in precedenza era collegato al bordo sinistro, ora assume la forma di un "oblò" autonomo, pur mantenendo la posizione verso la parte sinistra del retro del telefono. Questa soluzione, già adottata da altri produttori cinesi nella fascia premium, come Vivo e Oppo, sembra essere destinata a diventare sempre più comune. Sul retro del telefono, come da tradizione, sarà visibile il logo OnePlus insieme a quello di Hasselblad, azienda con cui OnePlus continua la collaborazione per lo sviluppo del comparto fotografico.

Il nuovo OnePlus 13.

Per quanto riguarda le finiture, le immagini trapelate suggeriscono almeno due versioni: una scura con un elegante effetto legno, simile al wengé, e una chiara, che potrebbe essere bianca perlacea o con sfumature rosa. Tuttavia, il colore esatto potrebbe variare, considerando la qualità delle immagini e le condizioni di illuminazione.