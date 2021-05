OnePlus Nord CE 5G: evento del 10 giugno confermato ufficialmente

OnePlus ha annunciato tramite i propri canali social che il 10 giugno si terrà un nuovo evento dedicato alla linea di prodotto OnePlus. Al centro dell'evento ci sarà il OnePlus Nord CE 5G (CE nel senso di Core Edition).

Secondo quanto segnalato, ci sarà anche un secondo dispositivo della serie Nord, ovvero OnePlus Nord N200 5G che sarà destinato al mercato nord americano. Il debutto di questo prodotto è previsto per più avanti. Si tratta del successore di Nord N100 con connettività 5G. Inoltre, durante l'evento sarà annunciato anche il OnePlus TV U1S.

Parte di queste informazioni erano già circolate negli ultimi giorni, ma ora ne abbiamo avuto la conferma ufficiale. Ora non ci resta altro da fare se non attendere l'evento per poter vedere in prima persona tutte le novità di OnePlus.

Il tweet di OnePlus India ci dice: "Preparatevi per l'evento di lancio estivo OnePlus. Presto in arrivo". il link rimanda invece a una landing page di Amazon India, dedicata a OnePlus Nord CE 5G.

