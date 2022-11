Outer Terror, video di gameplay con 12 minuti d'azione per lo sparatutto horror

Outer Terror è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay che include dodici minuti di azione in-game tratti dallo sparatutto horror, in arrivo su PC via Steam "presto".

Giocabile da soli o in cooperativa con un amico, il titolo sviluppato da Salt & Pixel riprende una formula che in questo momento sta andando piuttosto forte, vedi la nostra recensione del fenomenale roguelike Vampire Survivors.

Accompagnati da una grafica minimalista, in stile retrò, potremo scegliere il nostro sopravvissuto fra dieci differenti personaggi e utilizzare armi e abilità peculiari per affrontare orde di mostri sempre più numerose.

Come spiegano i redattori di Game Informer, la demo che viene presentata nel video possiede per il momento un carattere prettamente roguelike, nel senso che azzera tutti i progressi in caso di game over, e bisognerà capire se il gioco completo continuerà o meno su questa strada.

L'uscita di Outer Terror avverrà probabilmente nel corso del 2023, per ora soltanto su PC, ma non è dato sapere se ci sarà un periodo in accesso anticipato.