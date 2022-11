Call Of Duty: Modern Warfare II: le migliori armi e accessori per dominare nel multiplayer online

La prima stagione di Call Of Duty: Modern Warfare II è finalmente iniziata! A poche settimane dal lancio ufficiale, gli sviluppatori hanno già aggiunto i primi contenuti gratuiti, disponibili ora per tutti. Inoltre, sono state aggiunte le tanto attese modalità free-to-play, tra le quali troviamo il battle royale di Warzone 2.0 e la debuttante modalità DMZ. Come spesso accade in queste occasioni, gli sviluppatori hanno colto l'occasione dell'inizio della Stagione 1 per apportare alcune modifiche alle armi attualmente disponibili, con l'obiettivo di bilanciare l'esperienza multigiocatore offerta dal titolo. Tra le novità di questo aggiornamento ci sono infatti anche alcune nuove armi, che dovrebbero inserirsi adeguatamente nell'ampio arsenale già disponibile al lancio. Nasce così un nuovo META, acronimo ormai famoso per definire il most effective tactic available, che evitando giri di parole ed inglesismi vari significa: le migliori armi e accessori da utilizzare all'interno di Call Of Duty: Modern Warfare II.

Trovare, sbloccare e provare tutte le armi di Call Of Duty: Modern Warfare II può essere sicuramente un enorme piacere. Il gioco ci offre tutti gli strumenti per adattare ogni canna da fuoco al nostro stile di gioco in base alle varie modalità disponibili. Per chi invece vuole concentrarsi solo sul meglio del meglio, allora continuate a seguirci in questa nostra guida per scoprire quali sono le migliori armi e accessori da utilizzare nella Stagione 1 di Call Of Duty: Modern Warfare II. In particolare, vogliamo focalizzarci sulle modalità multigiocatore classiche, poiché per Warzone 2.0 e DMZ ci teniamo a fare una selezione diversa. Gli stessi sviluppatori hanno separato la gestione delle classi all'interno del gioco, permettendo così al giocatore di avere arsenali completamente differenti.