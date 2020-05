Outriders, Square Enix presenterà il suo sparatutto GDR in una serie di Broadcast

Square Enix pubblicherà a cadenza mensile l'Outriders Broadcast, una serie di video pensati per presentare le caratteristiche dello sparatutto GDR di People Can Fly. Per chi non lo conoscesse, lo studio polacco è il responsabile di giochi quali Gears of War: Judgment e BulletStorm.

Ogni capitolo di Outriders Broadcast approfondirà le varie caratteristiche del mondo oscuro e selvaggio di Outriders. Il primo capitolo, in uscita il 28 maggio, sarà intitolato "Creato per i giocatori". In questo video dovremo aspettarci delle nuove immagini di gioco, nuove aree, poteri mai visti prima, approfondimenti sulle classi dei personaggi, degli aggiornamenti sullo sviluppo e altro ancora.

Square Enix pubblicherà il primo episodio giovedì 28 maggio alle 18:00. I successivi appuntamenti avranno cadenza mensile.

"Nel mondo stanno succedendo delle cose un po' strane e stiamo tutti facendo del nostro meglio per adattarci. La sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra priorità, per questo tutti noi (più di 250 persone) stiamo lavorando da casa e stiamo bene. Stiamo lavorando a tempo pieno sullo sviluppo di Outriders e l'uscita è ancora programmata per la fine del 2020." ha dichiarato Bartek Kmita, direttore creativo di People Can Fly. "Con la cancellazione di alcuni degli eventi videoludici più importanti di quest'anno, ci siamo dovuti inventare dei nuovi modi per condividere le novità di Outriders con i giocatori. Non vediamo l'ora di mostrarvi più dettagli su ciò su cui stiamo lavorando ogni mese con Outriders Broadcast."

Outriders sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC a partire dalla fine del 2020.