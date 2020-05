Call of Duty: Modern Warfare: vendite da record negli USA

Call of Duty: Modern Warfare sta registrando vendite da record negli USA. La serie di Activision sta continuando a vendere tantissimo sul principale mercato mondiale, tanto da essere addirittura il quarto gioco a vendere più velocemente della storia degli Stati Uniti.

A comunicarlo è Matt Piscatella, analista di NPD, in una serie di post pensati per dare uno sguardo alle vendite di videogiochi negli USA. Il gioco più venduto del mese è stato Final Fantasy 7 Remake, ma è un altro brand storico ad essere sugli scudi in questo momento.

Call of Duty: Modern Warfare, infatti, se ad aprile ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, resta comunque il gioco più venduto del 2020. Non solo, è anche il gioco più venduto degli ultimi 12 mesi, anche grazie al traino di Call of Duty: Warzone. I numeri registrati dallo shooter sono incredibili, tanto che, dopo 7 mesi dal lancio, è il quarto gioco che ha venduto di più nella storia degli Stati Uniti (da quanto sono tracciati i dati).

Anche Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sta facendo molto bene: ad aprile è il settimo gioco più venduto del mese, anche grazie alla sua pubblicazione su Xbox One e PC. Questi risultati non potevano che spingere i risultati fiscali di Activision alle stelle.

Un successo meritato?