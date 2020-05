Overwatch, una modalità sperimentale consente ad un team di fondersi come Voltron

Una caratteristica sperimentale di Overwatch, al momento relegata al server PTR, consente a sei giocatori di fondersi tra di loro per creare un essere capace di sfruttare liberamente tutti i poteri della squadra. Un'unione che potrebbe ricordare quella di alcuni celebri robot giapponesi, come per esempio Voltron.

L'aggiornamento dello scorso 21 giugno di Overwatch ha aggiunto allo shooter competitivo di Blizzard alcune interessanti caratteristiche, come per esempio la possibilità di attaccarsi ad un altro giocatore. Testando queste nuove caratteristiche sui server PTR, quelli nei quali testare le patch prima che diventino pubbliche, Andy Bohan ha creato una modalità nella quale tutto il team si può unire in un'unica entità.

Nonostante la follia, questa modalità potrebbe avere delle potenzialità. È vero che occorre capire come gestire il movimento, ma la possibilità di avere un solo essere in grado di utilizzare tutte e sei le abilità di una squadra è un'idea molto interessante. Soprattutto mescolando le abilità giuste e utilizzandole nel momento più opportuno. Una novità che potrebbe avere dei risvolti di gameplay imprevedibili, se inserita nel contesto giusto.

Per capire bene come funziona, Bohan ha anche pubblicato un video nel quale mostra il suo team di GOATS, ovvero 3 tank e tre support, uniti in un unico essere combattere contro un suo simile. Con risultati imprevedibili.

Come vi sembra?

