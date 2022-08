Pac-Man World: Re-PAC, risoluzione, framerate e dimensioni svelate per tutte le console

Bandai Namco ha svelato risoluzione, framerate e dimensioni del download per tutte le versioni console di Pac-Man World: Re-PAC, la versione rimasterizzata e migliorata di Pac-Man World in uscita a fine agosto.

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale il gioco girerà in 4K e 60 fps su PS5, Xbox Series X|S, PS4 Pro e Xbox One X. Le versioni PS4 e Xbox One invece garantiranno la risoluzione 1080p e i 60 frame per secondo. Su Nintendo Switch, invece, Pac-Man World: Re-PAC girerà in 1080p e 30 fps quando la console è collegato al dock, mentre in modalità portatile la risoluzione scenda a 720p.

Pac-Man World: Re-PAC, un'immagine tratta dal gioco

Per quanto riguarda le dimensioni del download parliamo tutto sommato di un peso piuma: si parte dai 3,6 GB per Nintendo Switch, passando per i 3,7 GB per Xbox One, 4,8 GB su PS5, 5,1 GB per PS4 e PC fino ad arrivare ai 5,6 GB necessari per Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Pac-Man World: Re-PAC sarà disponibile a partire dal 26 agosto. Questa versione rimasterizzata, oltre all'ovvia revisione grafica, aggiunge diverse modalità di gioco, mentre la campagna è stata completamente rimodulata, con la possibilità inoltre di sbloccare quella originale finendo il gioco. Ecco un trailer che confronta originale e remaster.