Paper Mario Nintendo 64: trailer con data di uscita su Switch Online + Espansione

Nintendo ha annunciato che a partire dal 10 dicembre 2021 sarà disponibile su Nintendo Switch Online + Espansione il gioco per Nintendo 64 Paper Mario. Potremo vivere le classiche avventure RPG di Super Mario direttamente su Switch. Potete vedere il trailer dedicato qui sopra.

Il trailer di Paper Mario per Nintendo 64 ci mostra alcune sequenze di gioco. Possiamo vedere i nemici e le aree di gioco, tutte realizzate in stile carta. Non mancano sequenze di combattimento durante le quali vediamo vari attacchi, come un bomba esplosiva.

Il video include anche la seguente descrizione, che vi proponiamo in traduzione: "Paper Mario, uscito originariamente per Nintendo 64, sarà disponibile per i membri del Nintendo Switch Online + Expansion Pack il 12/10! Dopo che Bowser ha rubato lo Scettro Stella e rapito la Principessa Peach, Mario parte all'avventura per salvare i sette Spiriti Stellari e liberare il Regno dei Funghi dal dominio dei Koopa. Mentre Mario viaggia dalle giungle tropicali di Lavalava Island alle gelide altezze di Shiver Mountain, avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile."

"Padroneggia le abilità dei sette Spiriti Stellari e degli altri alleati che si uniscono all'avventura per aiutare il nostro eroe sul campo di battaglia. Ci sono oltre 50 Distintivi da localizzare che, una volta equipaggiati, garantiranno abilità speciali e attacchi potenti. Il sistema di battaglia a turni renderà la lotta contro i cattivi di Bowser una questione di strategia e tempismo. Scopri più di 100 oggetti, mescolali tra loro e prepara fantastiche creazioni per mantenere Mario forte in battaglia. Chiudi il libro della storia di Bowser prima che le sue azioni malvagie mettano il mondo sottosopra e facciano sì che solo i suoi desideri si avverino!" Il più recente capitolo della saga è Paper Mario: The Origami King, ecco la recensione.