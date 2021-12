Controller Gamecube con i testicoli vinto da uno streamer a un torneo

L'ex streamer Twitch Ludwig, ora su YouTube Gaming, ha scelto un premio davvero speciale dopo aver vinto un piccolo torneo di Among Us: un controller del GameCube con i testicoli, chiamato con molta originalità "Dick And Balls" dal suo autore.

Il controller per GameCube "Dick And Balls"

Ludwig poteva in realtà scegliere un qualsiasi controller per GameCube personalizzato, ma ha optato per questo raffinato gioiello, color pelle umana e con uno scroto che penzola dalla parte posteriore.

Il controller Dick And Balls visto posteriormente

In molti si sono stupiti che il famosissimo streamer volesse una versione del controller somigliante a un pene, ma così è stato. Ludwig è stato irremovibile sulla sua scelta e il premio è già leggenda.

A questo punto i più curiosi si staranno chiedendo: dov'è il "dick", visto che il controller si chiama Dick And Balls? Facile: sull'attacco del cavo, quello che viene collegato alla console.

L'attacco del cavo Dick And Balls

Naturalmente tanta bellezza ha anche un autore. Anzi, una vera e propria squadra messa al servizio dell'arte, formata da SickNastee, che lo ha scolpito, quindi da @Design_OOS @ToastyTilapia, @CVSmashMods e @riennezelda che lo hanno rifinito e pitturato.

Naturalmente Ludwig è soddisfattissimo del suo premio, che ha già sfoggiato sui social:

Davvero dei momenti magici, che ci fanno amare sempre di più il mondo dei videogiochi e, soprattutto, il controller del GameCube.