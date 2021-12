GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 3 dicembre 2021, c'è anche GTA 5

Nuovo giorno, nuove offerte. Sul sito di GameStop potete trovare nuovi sconti del Calendario dell'Avvento. Oggi, 3 dicembre 2021, troveremo vari giochi, compreso il sempreverde GTA 5 in Premium Online Edition, ma anche un paio di cuffie.

Prima di tutto, però, ricordiamo che potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo.

Le cuffie in offerte per il Calendario dell'Avvento del GameStop del 3 dicembre 2021 sono delle cuffie junior on-ear a tema Pokémon, perfette per i piccoli fan della saga di Game Freak. Passando però ai videogiochi, oltre a GTA 5 Premium Online Edition a 25.98€ per PS4 e Xbox One, possiamo trovare anche l'amatissimo Minecraft per Switch in versione standard, e in versione Starter Collection per PS4 e Xbox One. Tutte le versioni costano 25.98€.

GTA 5 è in sconto per il Calendario dell'Avvento di GameStop

A questi si sommano un paio di offerte di Activision. Possiamo acquistare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PS4, Xbox One (a 25.98€) e Nintendo Switch (a 29.98€). Inoltre, è disponibile anche Spyro Reignited Trilogy a 25.98€ per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Diteci, ci sono offerte di vostro interesse per oggi su GameStop?