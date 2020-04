Peaky Blinders: Mastermind si mostra in nuove immagini per PS4, Switch, PC e Xbox One

Curve Digital ha appena pubblicato tutta una serie di nuove immagini e materiali di Peaky Blinders: Mastermind , il nuovo puzzle-adventure game per PS4, Switch, PC e Xbox One ispirato all'omonima serie televisiva in onda su Netflix.

Vi avevamo parlato dell'annuncio di Peaky Blinders: Mastermind nella giornata di ieri, adesso che l'esclusiva di IGN è scaduta, Curve Digital ha condiviso tutti i materiali disponibili di questo interessante gioco. Si tratta di un trailer, un lungo spezzone di gameplay e di tante immagini in grado di mostrare lo stile di questo puzzle-adventure sviluppato da FuturLab, gli sviluppatori di Velocity.

Come è facile intuire dal titolo Peaky Blinders: Mastermind sarà ambientato all'interno dello stesso universo della serie televisiva. Il giocatore potrà impersonare Tommy Shelby e gli altri membri della famiglia Shelby con l'obiettivo di conquistare le strade di una Birmingham dei primi anni del ventesimo secolo.

Secondo James Marsden, Game Director di FuturLab, il gioco si ricollegherà ad alcune parole che Tommy pronuncia durante lo show, ovvero quando dice che l'importante non è il passato o il futuro, ma il momento cruciale nel quale succedono le cose. In questo modo il giocatore dovrebbe essere libero di viaggiare avanti e indietro nel tempo per risolvere gli enigmi e consentire quindi agli Shelby di estendere il loro potere su tutta la città.

Il gioco è previsto per questa estate su PS4, PC, Switch e Xbox One.