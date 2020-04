Videogiochi: 5 consigli per usarli in modo eco-friendly

I videogiochi non sono un passatempo eco-friendly. Le console consumano miliardi di kWh ogni anno e la stessa produzione della plastica per assemblarne 100 milioni in un anno equivale ad emissioni di gas serra di circa diecimila auto. Per non parlare poi delle scatole dei giochi o delle batterie per i controller: altre tonnellate di inquinanti molto difficili da smaltire. Un problema noto da tempo, per affrontare il quale alcune compagnie hanno già cominciato a fare qualcosa. Microsoft ha istituito standard di neutralità climatica per tutti i suoi prodotti per quantificare, ridurre e compensare le emissioni di CO2. Nintendo ha optato per un assemblaggio più semplice, così da rendere i propri prodotti più facili da riciclare, mentre Sony ha cominciato un piano ambientale chiamato Road to Zero che mira a emissioni zero entro il 2050.

La strada però è ancora lunga e la domanda sorge spontanea: cosa possiamo fare noi giocatori per salvaguardare l'ambiente senza rinunciare al nostro hobby preferito? Con una serie di consigli per salvaguardare l'ambiente, ovviamente. Nell'Earth Day 2020, la giornata mondiale della Terra, diamo qualche dritta su come ridurre l'impronta sul pianeta anche mentre siamo immersi in un mondo digitale.

