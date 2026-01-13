Per Hidetaka Miyazaki Bloodborne è un gioco speciale, che riflette se stesso

Parlando con la testata Game Informer, Hidetaka Miyazaki, il capo di FromSoftware, ha dichiarato che "Bloodborne è un gioco speciale per me". Ci sono un paio di motivi per cui continua a essere così importante. Il primo è che "probabilmente è stato il ciclo di sviluppo più impegnativo che abbiamo affrontato dal punto di vista dello studio".

Ma, forse ancora più importante, Miyazaki ha sottolineato quanto Bloodborne sia stato un progetto profondamente personale. "Ho riversato in questo gioco molte delle mie idee", ha spiegato, "che si tratti della storia, della costruzione del mondo o persino delle meccaniche e dei sistemi di gioco". Il risultato, secondo lui, è che Bloodborne "è forse l'espressione più intensa del mio modo personale di "condire" un videogioco che si possa sperimentare".