Persona 5: i personaggi più amati dai fan sud-est asiatici causano le critiche degli occidentali

Durante lo scorso fine settimana, Atlus e Sega hanno rivelato i risultati di un sondaggio sui personaggi per Persona 5 Royal reso disponibile ai fan del Sud-Est asiatico. I risultati, che potete vedere per intero poco sotto, vedono il protagonista al primo posto, Makoto Niijima al secondo e Ryuji al penultimo posto, più in alto solo di Haru.

A stupire molti è stata la posizione di Ryuji, che viene invece considerato dagli occidentali come un ottimo personaggio.

Nei commenti sotto il post del subreddit di Persona, i fan di Ryuji lamentano i risultati del sondaggio. I fan si chiedono come abbia fatto a piazzarsi al penultimo posto nel nuovo sondaggio e cosa abbiano i giocatori del sud-est asiatico contro Ryuji in particolare.

Un commento teorizza che la performance del doppiatore Max Mittleman nel doppiaggio inglese di Persona 5 Royal abbia conquistato molti fan occidentali e che quindi l'opinione di giocatori che usano un altro doppiaggio è diversa. Un altro commentatore scrive che Ryuji è un po' troppo volgare e che nelle regioni asiatiche questo sia un grande deterrente e non ispiri simpatia.

Alcuni si chiedono come abbia fatto Haru a piazzarsi all'ultimo posto nel sondaggio ma non crediamo sia una grande sorpresa, onestamente, dato che Haru è sempre stata uno dei personaggi meno popolari di Persona 5 in generale, a causa del suo ridotto tempo a schermo nella versione originale del 2017 rispetto ad altri personaggi come Ann e Futaba.

Nessuno è invece particolarmente sorpreso che Makoto si sia classificata al secondo posto. La tosta studentessa è sempre stata una delle preferite dai fan fin dal 2017 e si potrebbe facilmente sostenere che Makoto sia uno dei migliori personaggi del franchise di Persona in generale.

Qual è il vostro personaggio preferito di Persona 5 Royal?