Persona 5 Royal x NieR: Reincarnation, nuova collaborazione in crossover annunciata

NieR: Reincarnation ottiene una nuova collaborazione, questa volta con Persona 5 Royal, e si tratta sicuramente di uno dei crossover più attesi per il gioco in questione, tutto incentrato sulla raccolta di personaggi finora tratti soprattutto dalla serie Nier, ma evidentemente propenso anche a degli incroci inediti.

Come riferito nel trailer di presentazione di questa iniziativa, l'evento dovrebbe partire l'8 settembre 2022, con ulteriori dettagli che verranno diffusi in seguito, e coinvolgere diversi personaggi del cast di Persona 5 Royal. Considerando che NieR: Reincarnation è un particolare action RPG free-to-play con elementi gacha, è chiaro come queste collaborazioni rappresentino un po' la base costante per il gioco in questione.



Essendo un gacha, la sua struttura richiede un apporto costante di nuovi personaggi da aggiungere al catalogo sempre più ampio di combattenti da ottenere al suo interno, dunque i crossover sono praticamente il pane quotidiano di NieR: Reincarnation. Il gioco ha peraltro già esplorato altri titoli Atlus, come quello con Nier Replicant e Nier: Automata, ma in questo caso si tratta di un collegamento con una serie completamente diversa.

Con questa iniziativa, Joker e Queen dovrebbero entrare a far parte del sistema gacha, con Fox e Jack Frost previsti sempre nel corso dell'evento, in attesa di informazioni sull'arrivo in occidente.