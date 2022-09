Atelier: trailer del 25° anniversario include un teaser del prossimo gioco

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo trailer di Atelier, precisamente dedicato al 25° anniversario della saga JRPG. Il video, che trovate qui sopra, ci mostra i giochi principali della serie. Alla fine, però, include anche un teaser del prossimo giochi della saga.

Il video mostra una manciata di ambienti, come delle rovine sommerse, spiagge tropicali, barriere coralline, foreste dal taglio magico e grandi città che fondono uno stile classico e futuristico. Purtroppo vediamo molto poco del prossimo gioco di Atelier, ma si tratta comunque di un buon modo per annunciare che novità sono in arrivo.

Ricordiamo infatti che Koei Tecmo sarà al Tokyo Game Show 2022 il 16 settembre con un Programma Speciale. Sappiamo che Gust svelerà un nuovo gioco nella prima metà di tale evento: è altamente probabile (anche se per ora non ufficiale e certo) che si tratti proprio del nuovo Atelier.

Per il resto, il trailer di Atelier dedicato al 25° anniversario mostra rapidamente i vari capitoli a partire da quell del 1997. In un quarto di secolo, sono stati realizzati un gran numero di Atelier e probabilmente sempre nuovi fan si sono aggiunti alla schiera di giocatori che amano questo particolare mix di gioco di ruolo e gestione alchemica.

Diteci, quali sono le vostre speranze per il prossimo capitolo?