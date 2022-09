Perfect Dark: problemi "culturali" alla base dell'abbandono di vari sviluppatori?

Il giornalista Andy Robinson di VGC insiste con la sua visione dello sviluppo di Perfect Dark come problematico, proprio in risposta ai toni tranquillizzanti di Matt Booty di Microsoft sull'argomento, precisando che molti sviluppatori hanno abbandonato The Initiative in seguito a problemi, che a quanto pare sembrano essere anche "culturali", sebbene non venga spiegato di cosa si tratti.

Dopo che Matt Booty ha riferito, durante la sua intervista al PAX West, che lo sviluppo di Perfect Dark procede bene anche con il passaggio della maggior parte dei lavori a Crystal Dynamics, Andy Robinson ha precisato ulteriormente il suo precedente report sui problemi in corso all'interno di The Initiative, correggendo il tiro su alcuni aspetti ma ribadendo anche la visione critica della situazione.



Secondo le persone interpellate da Robinson, che a quanto pare ha parlato con alcuni degli sviluppatori che hanno lasciato The Initiative e Perfect Dark, la causa maggiore dei contrasti non sarebbe stato il passaggio di consegne a Crystal Dynamics, contrariamente a quanto era emerso in precedenza. Questa divisione dei compiti sembra fosse in verità condivisa da molti sviluppatori del team, consapevoli dell'importanza di mantenere The Initiative come un team relativamente piccolo e con funziona principalmente di "incubatore di idee" da sviluppare poi con supporto esterno.



Tuttavia, la fuoriuscita di molti sviluppatori sarebbe comunque un segno negativo per il giornalista, che infatti riferisce come molti degli interpellati abbiano puntato il dito soprattutto sulla leadership di The Initiative e su misteriosi "problemi culturali" che però non vengono meglio definiti, dunque non sappiamo a cosa si riferiscano.

Da notare, peraltro, che la maggior parte degli sviluppatori che sono usciti da The Initiative non fosse in contrasto con Microsoft, tanto è vero che molti di questi si sono spostati in altri team comunque all'interno di Xbox Games Studios. Restiamo dunque in attesa di eventuali altri approfondimenti sulla questione, oltre che di aggiornamenti su Perfect Dark, ovviamente.