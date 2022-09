The Last of Us Parte I: i fan scovano tanti dettagli e differenze, anche grazie alla Photo Mode

The Last of Us Parte I è un remake, come è stato ripetuto più e più volte. Non solo a livello grafico, ma anche a livello di contenuti e dettagli. I giocatori dell'avventura PS5 stanno infatti notando alcuni cambiamenti e alcuni dettagli che su PS3 e PS4 non potevano essere notati, in quanto ora hanno accesso alla Photo Mode.

Le informazioni vengono condivise tramite i social, come Reddit e Twitter. Come potete vedere poco sotto, in The Last of Us Parte I possiamo leggere una documento che indica che Joel è nato nel 1981: questo significa che aveva vent'anni quando la figlia è nata (secondo i conteggi dei giocatori), 32 durante gli eventi del prologo e 52 quando inizia la vera avventura insieme a Ellie. All'inizio di The Last of Us Parte 2 ha 56 anni.

Viene anche fatto vedere che Joel assume medicine per l'ansia, ma anche medicine per la pressione del sangue e per l'ulcera gastrica. Il nostro protagonista non era esattamente in buona salute già prima degli eventi di The Last of Us Parte I.

Passando invece a una modifica, possiamo vedere qui sotto che in The Last of Us Parte I Tess punta la pistola contro Ellie quando scopre che la ragazza è infetta. La donna, nella versione originale, non è così aggressiva. Il cambiamento è molto interessante, perché sembra perfettamente in linea con il tipo di personaggio che è Tess: la donna è una sopravvissuta, dura e pronta alla violenza.

Per Naughty Dog The Last of Us Parte I è stato probabilmente anche un modo per rifinire alcuni dettagli di cui magari non era completamente soddisfatta nella versione originale.

Chiaramente non si tratta di cambiamenti che rivoluzionano il gioco, ma sono comunque dettagli interessanti per gli appassionati. Probabilmente nel corso del tempo i giocatori scopriranno altre modifiche.

Parlando invece delle differenze puramente estetiche, ecco un video confronto tra PS5 e PS4 che mostra i veri passi in avanti grafici.