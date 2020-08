PES 2020: Bayern Monaco ha vinto la eFootball.Pro Cup: Juventus battuta in semifinale

Finisce in maniera poco brillante la prima stagione esport delle Juventus in PES 2020. I bianconeri, infatti, sono stati battuti nelle semifinali della eFootball.Pro Cup. La vittoria l'ha agguantata il Bayer Monaco, battendo il Barcellona nella serie decisiva.

Si è conclusa la stagione inaugurale dell'eFootball League che si è giocata con eFootball PES 2020. Konami può in questo modo annunciare i vincitori sia della eFootball.Pro Cup sia delle eFootball.Open World Finals che hanno avuto luogo, rispettivamente, venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto.

La Juventus, il Bayern Monaco, il Barcellona e il Manchester United sono i quattro team eSport ufficiali che hanno superato il primo turno della eFootball.Pro Cup e che si sono scontrati in semifinale per aggiudicarsi il ricco montepremi di €250.000 messo in palio da Konami.

La finale della eFootball.Pro Cup tra il Barcellona e il Bayern Monaco si è conclusa con la vittoria della formazione tedesca grazie a un gol a inizio partita di Alex Alguacil e al raddoppio di MESTRE al settantasettesimo minuto.

Alex Alguacil, atleta esport del Bayern Monaco ha dichiarato: "Questa vittoria è il coronamento di un sogno, è il giusto riconoscimento per tutto il lavoro che abbiamo fatto durante la stagione, è meraviglioso essere campioni!" Alex si è aggiudicato anche il titolo di migliore giocatore della fase finale del torneo e €15,000 di premo individuale.

Domenica 2 agosto si è concluso anche il campionato eFootball.Open il torneo esport di Konami aperto ai videogiocatori di tutto il mondo e che ha visto sfidarsi, nella fase finale della competizione, i migliori 27 talenti di eFootball PES 2020.

I vincitori (divisi per categoria) delle World Finals eFootball.Open sono: