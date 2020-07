Phantasy Star Online 2: New Genesis sarà free-to-play, un capitolo standalone

Phantasy Star Online 2: New Genesis si chiarisce ulteriormente con alcuni dettagli diffusi da Sega dopo la presentazione di ieri, nei quali emergono informazioni più precise sul fatto che si tratti di un gioco free-to-play e che sia un capitolo a parte, standalone e destinato a coesistere con Phantasy Star Online 2.

Presentato nel corso dell'Xbox Game Showcase con un trailer che ne ha annunciato l'arrivo in occidente su PC e Xbox, Phantasy Star Online 2: New Genesis è stato presentato come un profondo rifacimento del secondo capitolo, ma sembra trattarsi di una sorta di maxi-aggiornamento.

In verità, si tratta proprio di un capitolo a parte, che non andrà a sostituire Phantasy Star Online 2 ma coesisterà con questo e sarà distribuito come free-to-play. Tra le caratteristiche si annovera una rielaborazione grafica generale che migliora in maniera sensibile la resa del gioco e anche l'introduzione di alcune innovazioni nei sistemi di gioco, compresa un'ampia personalizzazione che probabilmente si assocerà in qualche modo allo status di free-to-play, forse con le micro-transazioni.

Phantasy Star Online 2: New Genesis sarà disponibile nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X in occidente, forse anche su altre piattaforme successivamente. A quanto pare, Phantasy Star Online 2: New Genesis e Phantasy Star Online 2 funzioneranno come due mondi paralleli, con un certo grado di compatibilità ma molte cose non potranno essere trasferite da uno all'altro: in particolare la valuta in-game come Meseta, FUN e altre non potranno essere trasferire da un mondo all'altro, così come la progressione dei personaggi, in particolare per quanto riguarda Level, EXP, Class Skills, Photon Arts e Techniques.

Anche vari oggetti non potranno essere trasferiti da un mondo all'altro, come Skill Rings, consumabili da usare in battaglia, crescita ed enhancement, Boost Items, Materials e Furnishing.