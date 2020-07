The Falconeer su Xbox Series X al Day One della console, ma anche su PC e Xbox One

Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala hanno annunciato che gioco di ruolo open world The Falconeer arriverà su Xbox Series X al Day One della console. Si tratta di un gioco basato su combattimenti aerei open-world che arriverà anche su PC e Xbox One.

The Falconeer combina una meccanica di combattimento spettacolare, un ambiente di gioco originale e un gran numero di nemici. Per il debutto sulla nuova generazione di console, The Falconeer girerà a 60 fotogrammi al secondo in 4K HDR. Inoltre The Falconeer sarà disponibile in Smart Delivery.

Tutti coloro che effettueranno il pre-order della Day One Edition di The Falconeer presso retailer selezionati, riceveranno una custodia reversibile personalizzata, una carta lenticolare, un set di adesivi, il download digitale della colonna sonora ufficiale del gioco e una guida di gioco digitale.

"Avendo lavorato a stretto contatto nell'ultimo anno con il team di Xbox, The Falconeer ha trovato una casa naturale nella Serie X", ha affermato Leo Zullo, Managing Director di Wired Productions. "È una meraviglia tecnologica che, unita alla passione e al genio di Tomas, ci stupisce costantemente. Con lo Smart Delivery, garantiamo ai fan di ottenere la migliore versione di The Falconeer, su qualsiasi Xbox, senza costi aggiuntivi."

"Lavorare su Xbox Series X è stata un'esperienza formidabile", ha dichiarato Tomas Sala, sole developer di The Falconeer. "Il mio obiettivo - la mia passione - è creare mondi che non siano solo paesaggi e fondali epici ma che siano luoghi pericolosi e inquietanti. Dove l'azione ti lega al tessuto di questi mondi. Il tempo trascorso con Xbox Series X mi ha permesso di sfruttare il potere creativo e tecnico per portare il giocatore in un meraviglioso viaggio in questi mondi, direttamente dalla mia immaginazione, libera da limitazioni."

The Falconeer è un gioco di combattimento aereo a cielo aperto, caratterizzato da frenetici combattimenti aerei ed esplorazioni del misterioso open-world di The Great Ursee. Generazioni di velenose decisioni e tradimenti turbinano nel profondo, mentre le fazioni si scontrano in una lotta per preservare il passato o fuggire dalle sue terribili conseguenze.

The Falconeer arriverà a fine anno su Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X e PC.