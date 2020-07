Far Cry 6 a 4K anche su PS4 Pro e PS5, conferma Ubisoft

Far Cry 6 andrà a 4K anche su PS4 Pro e PS5, ha confermato Ubisoft, almeno in base a quanto è stato riferito dal sito CulturedVultures che a quanto pare ha contattato direttamente il publisher per fare chiarezza sulla questione.

La questione era sorta qualche giorno fa, quando la descrizione ufficiale del gioco pubblicata dal publisher presentava una definizione piuttosto confusa delle caratteristiche grafiche, facendo pensare che la risoluzione 4K fosse raggiungibile solo su Xbox Series X e Xbox One X.

In verità, a distanza di qualche ora è arrivata una prima correzione da parte di Ubisoft che spiegava come PS5 non fosse esclusa dallo standard in questione, ma ancora senza una conferma ufficiale della sua presenza sulle console Sony.

Il problema è probabilmente legato alla precisa definizione di 4K Ultra HD, che è una sorta di marchio utilizzato da Microsoft per segnalare la presenza di tale risoluzione per un gioco sulle proprie console, dunque per questo motivo Ubisoft aveva associato la risoluzione 4K solo a Xbox One X e Xbox Series X sulle informazioni ufficiali.

"Per chiarire, Far Cry 6 sarà disponibile in 4K su PS5, PS4 Pro e PC, altri dettagli verranno diffusi più avanti", questo è quanto sembra abbia riferito Ubisoft al sito CulturedVultures, a questo punto mettendo nero su bianco la presenza di tale risoluzione anche sulle altre piattaforme. In ogni caso, restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo per quanto riguarda il gioco, la cui ambientazione si ispira alla rivoluzione cubana.