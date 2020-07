PS5: i "primi 12 mesi saranno molto pieni" per l'insider Shinobi602

Il solitamente ben informato insider Shinobi602 ha affermato su ResetEra che, secondo le voci che sono giunte al suo orecchio, i "primi 12 mesi di PS5 saranno molto pieni".

È bastata una semplice frase di questo celebre insider per scatenare le fantasie dei fan più accanite. D'altra parte in questi ultimi anni le informazioni sono viaggiate tanto attraverso i canali ufficiale, quanto anche attraverso quelli non ufficiali. Non stupisce, dunque, che un profilo ben conosciuto e siluramento ben informato come quello di Shinobi602 possa essere preso fortemente in considerazione.

All'interno di una discussione incentrata sui lavori dei PlayStation Studios, Shinobi602 ha scritto, come risposta indiretta a chi si lamentava, come il nostro Simone Tagliaferri, che la lineup di lancio di PS5 è molto povera, semplicemente con un "i primi 12 mesi di PS5 saranno molto pieni".

Una frase che lascia intendere sia che Sony possa avere ancora delle sorprese in serbo, un'altro rumor sostiene che God of War 2 e Silent Hill saranno presentati al prossimo State of Play, sia che Sony voglia seguire una strategia simile a quella che ha ideato Nintendo durante i primi mesi di lancio di Nintendo Switch. Una console che al ritmo di un'esclusiva al mese ha convinto decine di milioni di persone a dimenticare il Wii U.

Che dite? Ci fidiamo delle sue informazioni?