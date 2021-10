Phoenix Wright: Ace Attorney, Capcom lancia il sito ufficiale del 20° anniversario

Phoenix Wright: Ace Attorney compie 20 anni e Capcom ha dunque lanciato il sito ufficiale che celebra il ventesimo anniversario della serie, almeno per quanto riguarda il Giappone e in attesa di altre eventuali iniziative che potrebbero emergere in questo periodo.

Il sito del ventesimo anniversario di Phoenix Wright: Ace Attorney è raggiungibile a questo indirizzo e al momento non contiene molto, al di là di qualche illustrazione e un messaggio da parte degli sviluppatori, in cui salutano i visitatori della pagina e raccontano qualcosa della serie, ringraziando per il supporto.

"Oggi, Ace Attorney celebra il suo ventesimo anniversario. Anche adesso, 20 anni dopo la sua nascita, siamo molto felici del supporto dimostrato dai tanti fan della serie.

Phoenix Wright: Ace Attorney, l'illustrazione del ventesimo anniversario Ace Attorney non si limita ad essere un videogioco, ma negli anni si è sviluppato in varie forme tra animazione in TV, manga, film live action, performance teatrali, eventi investigativi e concerti orchestrali.

Pensiamo che tutto questo sia qualcosa che Capcom non avrebbe potuto raggiungere da sola, senza il supporto di tante persone e lo apprezziamo davvero molto. Continueremo a fare del nostro meglio per farvi godere la serie in varie maniere, dunque speriamo che rimarrete con noi ancora per molto tempo."

Questo è il messaggio pubblicato dal team di sviluppo di Ace Attorney sulla pagina dell'anniversario, in attesa di eventuali sorprese che potrebbero emergere nel prossimo futuro. Sempre all'interno del sito, è possibile anche acquistare stampe e oggetti commemorativi, ma la questione al momento sembra sia dedicata solo agli utenti giapponesi.

Nel frattempo, questa estate è uscito The Great Ace Attorney Chronicles, mentre Capcom sembra abbia intenzione di sviluppare altri cross-over ad ambientazione storica sulla serie in questione, in futuro.