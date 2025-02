PlayStation celebra il Safer Internet Day 2025 e parla dei risultati raggiunti

Nell'ultimo anno sono stati compiuti importanti passi avanti , come il nuovo portale di supporto nella sezione "Il mio account", per una maggiore trasparenza e controllo del profilo, l'introduzione del Passkey come ulteriore misura di sicurezza per l'accesso e l'implementazione di strumenti più sofisticati per rilevare e rimuovere contenuti dannosi.

In occasione del Safer Internet Day 2025 , la giornata dedicata alla sicurezza online, PlayStation ha ribadito il suo impegno per un uso responsabile della tecnologia, con un focus particolare sulla creazione di un ambiente di gioco sano per la propria community.

Collaborazioni importanti

PlayStation è consapevole dell'importanza dell'educazione alla sicurezza online e collabora con organizzazioni leader del settore per condividere consigli pratici. In particolare, ribadisce il consiglio di "Stabilire limiti e aspettative chiari e ragionevoli" per un approccio equilibrato al gioco, coinvolgendo i bambini nella definizione di regole e orari di fruizione.

L'azienda è orgogliosa di collaborare con organizzazioni per la salute mentale come Shout e Crisis Text Line, e nel 2024 ha ampliato le sue partnership con Ibasho Chat in Giappone e FindaHelpline, così da garantire ai giocatori l'accesso al supporto di cui hanno bisogno, ovunque e in qualsiasi momento.

PlayStation partecipa attivamente a iniziative educative, supportando per la prima volta le attività del Safer Internet Centre del Regno Unito per il Safer Internet Day, con l'obiettivo di fornire alla comunità le conoscenze e gli strumenti per navigare in sicurezza negli spazi online.

L'azienda ha messo a disposizione diverse risorse per il benessere, con numeri di telefono e link per fornire aiuto in caso di necessità, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, oltre a un supporto globale tramite il sito web e un link specifico per il Giappone.