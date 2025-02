Kingdom Come Deliverance 2: abbiamo incontrato Sir Toby, PR Manager di Warhorse Studios

Persone che per venti ore non spendono i loro punti abilità perché il gioco non gli ha aperto automaticamente la schermata apposita, chi non avendo una chiara direzione da seguire semplicemente rimane fermo sul posto e come prima cosa corre a chiedere aiuto, ma con toni lamentosi, online. Addirittura in un commento c'era chi si lamentava di aver perduto per la terza volta oltre trenta minuti di gameplay, il motivo? Continuava a imbattersi negli stessi malviventi senza mai provare a reagire in modo diverso, tentando la fuga per esempio o anticipando le loro mosse anche solo trangugiando una pozione del salvataggio che gli avrebbe garantito tentativi infiniti a costo zero.

Il popolo ha deciso

Questo dimostra anche quanto siamo diversi, di conseguenza quanto è importante che l'industria dei videogiochi torni a offrire prodotti che soddisfino, e bene, un pubblico selezionato invece che inseguire costantemente la chimera del gioco adatto a tutti i palati: mai troppo difficile, mai troppo profondo, mai troppo immersivo, mai offensivo per questa o quell'altra categoria. Ne parlavano anche con Sir Toby, ovvero Tobias Stolz-Zwilling, PR Manager di Warhorse Studios che nell'ultimo anno si è sbattuto in giro per il mondo per fare in modo che Kingdom Come Deliverance II divenisse un successo. Vista la reticenza di mostrarsi pubblicamente di Daniel Vavra, capo fondatore degli studios, Sir Toby è divenuto nel tempo il volto della compagnia e ne gestisce, dobbiamo ammetterlo molto bene, i rapporti con l'innamoratissima community.

Un milione di copie vendute in poche ore e il raddoppio è già alle porte. Secondo voi qual è il segreto del successo di questo gioco?

Da lui abbiamo la conferma che le otto milioni di copie fatte registrare negli anni dal primo gioco sono prevalentemente il frutto di un'aggressiva politica di sconti, resa necessaria per far conoscere la serie a più persone possibili in vista di questo grande e grosso seguito. Sono numeri alti drogati da prezzi bassi, ma lì fuori di giochi a pochi spiccioli se non addirittura gratuiti ce ne sono una miriade e per attirare l'attenzione è necessario quel qualcosa in più che Kingdom Come ha dimostrato di avere. La riprova è stata evidente ben prima del debutto di questo recentissimo seguito, tra i più attesi in moltissimi paesi, e sta emergendo in queste ore con i record su Steam e le due milioni di copie vendute oramai a un passo. Sir Toby lo ammette: senza il supporto del pubblico tutto questo non ci sarebbe stato, nessuno avrebbe scommesso su un'esperienza di gioco che è a tutti gli effetti l'antitesi di quel che è considerato commerciale, vendibile, oggi. Esattamente come è accaduto a Larian, i creatori di Baldur's Gate 3, che ha sganciato la bomba a turni proprio mentre i CEO volevano farci credere che il futuro sarebbero stato in tempo reale. Come sempre c'è chi il successo lo cerca inseguendo il flusso e chi lanciandosi controcorrente, offrendo al pubblico quello che non c'è più e che i grandi preferiscono tenere nascosto sotto il tappeto per convenienza.