Ricarica del portafogli del PS Store da Instant Gaming in sconto: fortuna che il negozio di Sony ora funziona!

Il PlayStation Store oramai sembra funzionare senza problemi, quindi in molti avranno ricominciato a fare acquisti su PS4 e PS5, magari sfruttando gli sconti di questo periodo. Se anche voi state per farlo, fermatevi! Potete infatti risparmiare qualche euro extra con un veloce passaggio: comprando una tessera di ricarica del portafogli del PS Store da Instant Gaming. Ci sono vari tagli, ma lo sconto migliore è per quella da 60€, che pagate 54,99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo che vedete è già quello definitivo. Ovviamente è un piccolo risparmio, ma è fondamentalmente un modo per ottenere credito gratuito. Invece di caricare direttamente 60€ dalla vostra carta sul PS Store, pagate 54,99€ a Instant Gaming per ottenere comunque 60€ sul PS Store. Facendolo regolarmente, il risparmio si accumula.