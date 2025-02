Lo studio Dead Astronauts ha raccolto più di 4 milioni di euro di investimenti per il suo primo gioco

Lo studio di sviluppo Dead Astronauts , di recente fondazione, ha annunciato di aver raccolto 4 milioni di euro da diversi investitori , in un round di finanziamento seed oversubscribed guidato da Behold Ventures, cui hanno partecipato Lifelike Capital, 1Up Ventures, Acequia Capital insieme agli angel investors Are Mack Growen, Matt Bilbey, Klaas Kersting, Asbjoern Malte Soendergaard e Kristian Segerstråle. La compagnia utilizzerà i fondi ricevuti per espandere il team e lavorare al suo primo titolo, di cui ancora si sa molto poco.

Veil

Dead Astronauts è stato fondato nel 2024 da Tobias Nyman, Erik Morin, Robert Moschos e Thomas Tedemalm, tutti ex Massive Entertainment, Ubisoft ed Epic Games. Il team cerca naturalmente di espandersi, assumendo talenti provenienti da altri studi tripla A e indipendenti. Il suo primo gioco sarà un action-adventure open-world chiamato VEIL, sviluppato usando Unreal Engine 5 e ambientato in "un mondo misterioso ispirato alla natura selvaggia nordica". Purtroppo per adesso si sa poco altro, considerando che è nelle prime fasi di lavorazione.

Morin e Nyman hanno dichiarato in una nota: "Siamo entusiasti di aver completato con successo il nostro round di finanziamento seed e di dare vita alla nostra visione di Dead Astronauts come uno studio di giochi di prossima generazione, con Behold Ventures alla guida. Mentre il mercato di oggi presenta sfide uniche, vediamo immense opportunità per reinventare i mondi aperti e puntare sulla tecnologia capace di cambiare i videogiochi. Siamo incredibilmente grati di avere investitori che credono nella nostra visione e siamo entusiasti di supportare nuove e audaci esperienze per i giocatori."

Karl Magnus Troedsson, managing partner di Behold, ha aggiunto: "Siamo lieti di sostenere un team così ambizioso e non vediamo l'ora di vederli dare vita alla loro visione innovativa. In Behold Ventures, siamo appassionati nel supportare fondatori visionari che stanno plasmando il futuro dell'intrattenimento interattivo. Investire in un nuovo studio di giochi è più che semplice finanziamento: si tratta di dare potere al talento creativo per spingere i limiti in avanti."