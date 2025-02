Il trailer finale di Captain America: Brave New World ci invita ad andare al cinema

Il trailer finale di Captain America: Brave New World tira le somme rispetto agli elementi rivelati finora e ci invita ad andare al cinema a partire da domani, 12 febbraio, per assistere alla prima, grande avventura del nuovo Captain America.

Dopo gli eventi narrati in Avengers: Endgame e nella serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, come sappiamo, Sam Wilson ha accettato di brandire lo scudo che è stato di Steve Rogers e di indossare un costume caratterizzato da simboli ben precisi.

In Brave New World il personaggio interpretato da Anthony Mackie dovrà dimostrare davvero di avere ciò che serve per sopportare questo fardello, mentre il presidente degli Stati Uniti, Thaddeus Bolt (Harrison Ford), sembra essere finito nel mirino di un'organizzazione determinata a destabilizzare il mondo.

Il risultato di queste macchinazioni porta l'ex "Thunderbolt" a entrare in contatto con un siero che lo trasforma nel potentissimo Red Hulk, aggiungendo un'ulteriore e letale minaccia che l'ex Falcon dovrà in qualche modo affrontare.