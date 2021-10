PlayStation: il miglior Q2 di sempre per un produttore hardware della storia dei videogiochi

Il Q2 dell'anno fiscale 2021 di PlayStation non è stato solo il migliore di sempre della divisione di Sony, ma anche di qualsiasi altro produttore hardware. I ricavi del settore PlayStation per il periodo dato, che va da luglio a fine settembre 2021, sono stati di 5,86 miliardi di dollari, con profitti per 751 milioni di dollari. Trattandosi di un periodo non festivo, si tratta di numeri eccezionali. Solo il Q4 (da gennaio a marzo 2021) dell'anno fiscale 2020 ha fatto meglio, a parte ovviamente il trimestre natalizio, che rimane sempre quello più importante.

Comunque sia il Q2 2021 ha un'ottima posizione anche se confrontato con i Q3 (quelli natalizi), visto che si va a piazzare al sesto posto della classifica generale.

Sony Q3 FY20 (Ott-Dic 2020) Sony Q3 FY18 (Ott-Dic 2018) Sony Q3 FY17 (Ott-Dic 2017) Nintendo Q3 FY08 (Ott-Dic 2008) Sony Q4 FY20 (Gen-Mar 2021) Sony Q2 FY21 (Lug-Set 2021) Sony Q1 FY21 (Apr-Giu 2021)

Delle vendite di PS5 e PS4 abbiamo parlato in un'altra notizia, mentre merita sicuramente di essere notato che questo è stato il Q2 migliore di sempre per il PlayStation Store, che ha prodotto più di 2,86 miliardi di dollari di ricavi (+6% anno su anno). Anche la voce PlayStation Software & Services ha visto il suo migliore Q2 di sempre, con più di 4,03 miliardi di dollari di ricavi (+3,8 anno su anno), con una crescita vistosa anche degli utenti attivi mensilmente (MAU), che ha raggiunto la cifra record di 104 milioni.

L'ottimo risultato non modifica le previsioni per l'anno fiscale 2021: 27,10 miliardi di dollari di ricavi e 3,04 miliardi di dollari di profitti. Nel caso Sony raggiungesse i suoi obiettivi, sarebbe l'anno migliore di sempre per PlayStation e per qualsiasi altro produttore hardware in termini di ricavi. I profitti, invece, sarebbero i secondi più alti di sempre per PlayStation.