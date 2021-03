PlayStation Plus per PS4 e PS5: 12 mesi in offerta, 15€ di credito restituiti

Sony, tramite il PS Store, propone un'offerta per il PlayStation Plus, il suo servizio in abbonamento che dà accesso a molteplici servizi esclusivi per PS4 e PS5. Potete ora acquistare 12 mesi di PS Plus a 59.99 euro (ovvero il prezzo standard) ma con 15€ di credito restituito sul portafoglio del PlayStation Store.

L'offerta del PlayStation Plus è disponibile fino al 23 marzo 2021, 11:00 del mattino. Potete trovare l'offerta sul PlayStation Store a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che il PlayStation Plus permette di ottenere su PS4 e PS5 i seguenti vantaggi:



Gioco online

Giochi mensili gratuiti

Sconti esclusivi

Accesso allo spazio di archiviazione su cloud (100 GB) per il backup dei salvataggi

Accesso alle funzioni di Game Help (solo su PS5 e solo nei giochi che le supportano)

Sony precisa che la restituzione di 15€ di crediti potrebbe richiedere alcuni giorni, fino a un massimo di 20. L'acquisto dell'abbonamento annuale del PlayStation Plus comporta un risparmio del 37% rispetto all'acquisto del singolo mese e un risparmio del 40% rispetto all'acquisto di un pacchetto trimestrale.

Vi ricordiamo che i giochi gratis del PlayStation Plus di marzo 2021 sono:



Final Fantasy 7 Remake (PS4, retrocompatibile con PS5, non permette l'upgrade a Intergrade su PS5),

Maquette (PS5),

Remnant From the Ashes (PS4, retrocompatibile con PS5)

Farpoint (PS VR)

Destruction AllStars (PS5, ancora disponibile da febbraio)

Vi ricordiamo infine che, oltre ai giochi gratis del PlayStation Plus, Sony sta regalando vari giochi a tutti i possessori di PS4 e PS5: è incluso anche Horizon Zero Dawn.