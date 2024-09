PlayStation Store dà il via agli sconti per il Tokyo Game Show con centinaia di giochi in offerta per PS4 e PS5

Gli sconti del PS Store a tema Tokyo Game Show

Le promozioni attive su PS Store includono centinaia di giochi. Non tutti hanno raggiunto un nuovo prezzo minimo storico, ma tra di essi possiamo segnalare giochi come Atomic Heart per PS4 che è ora a 27,99€ (-60%). Anche tutte le versioni di Final Fantasy 7 Rebirth sono in promozione, con la versione base che costa 53,59€ (-33%). Suggeriamo anche di dare un'occhiata a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name che costa solo 24,99€ (-50%).

Fiamme ed elettricità in Atomic Heart

Possiamo citare anche Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy a 31,99€ per tre giochi (qui la recensione del più recente capitolo della saga). Se cercate un metroidvania, ecco anche GRIME a 16,74€: è disponibile anche nel catalogo Extra, ricordate. L'avventura a tema religioso INDIKA è invece a 17,49€ (-30%).

Diteci, avete qualche gioco specifico che volete recuperare a un buon prezzo, oppure preferirete cercare tra le promozioni e vedere cosa vi ispira di più?