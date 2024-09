The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il gioco migliore della settimana nei voti di Famitsu

Tempo di nuovi voti per la rivista Famitsu, che anche questa settimana propone una serie davvero interessante di recensioni, prima fra tutte quella di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, che risulta essere il gioco migliore del gruppo. Certo, non è lo Zelda migliore di sempre per la storica pubblicazione giapponese, arrivata al numero 1867, che lo ha comunque premiato con un 35/40, un voto di tutto rispetto. Segue PICO PARK 2 per Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch con 34/40 e poi tutti gli altri, che comunque hanno ottenuto dei giudizi positivi.