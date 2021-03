PlayStation VR: autori di Blood & Truth lavorano a un gioco "dal grande potenziale"

Sony ha da poco confermato di essere attivamente al lavoro sul suo nuovo headset VR, che per ora viene comunemente chiamato PlayStation VR 2 pur non avendo un nome ufficiale. Sappiamo che proporrà nuove funzioni, tra cui alcune simili a quelle del DualSense. Ovviamente perché abbia successo avrà bisogno di giochi interessanti. Uno dei team più noti in tal senso è London Studio, autore di PS VR Worlds e Blood & Truth. Ora, scopriamo che nuovo gioco del team ha "grande potenziale".

L'informazione arriva da Tara Saunders e Stuart Whyte, boss di London Studios. In un'intervista doppia i due hanno parlato della cultura del team, della sua storia e delle ambizioni per il futuro. "Voglio che il team sogni in grande e realizzi il proprio potenziale, ma al tempo stesso voglio assicurarmi che vi sia grande enfasi sul lato etico e su pratiche di sviluppo videoludico sostenibili." Queste le parole di Saunders.

"Seguiamo dei solidi valori e ciò significa che dobbiamo porre attenzione all'inclusività, all'equilibrio e allo spirito del team su base giornaliera. Il nostro prossimo progetto ha un grande potenziale e vogliamo coltivarlo al meglio dando valore al team così che possa creare un gioco di alta qualità". Purtroppo gli autori di Blood & Truth non hanno dato indizi sull'effettivo progetto, ma è altamente credibile che si stiano occupando di qualcosa per il prossimo PS VR di Sony.

Il Regno Unito è il lockdown e London Studio ha dovuto adattarsi. Saunders ha spiegato che stanno ascoltando il feedback dei dipendenti e, secondo Whyte, la società mira ad essere sempre più flessibile e fare in modo che "London Office diventi un luogo per lo staff dove radunarsi e incontrarsi".

Vi segnaliamo infine che un brevetto mostra banane come controller per il nuovo PS VR.